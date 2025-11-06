Megdöbbentő gyűlölet – Orbán Viktor repülőgépének lezuhanását kívánták a tiszás csoportban

A Tisza Párt szimpatizánsainak közösségi média csoportjában a felhasználók egy része nyíltan arról írogat, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata zuhanjon le, sőt, ukrán szabotázsban reménykednek.

„Magyar Péter »szeretetországa« ismét tombol – írta meg a Ripost. A portál a tiszás Reddit-csoportban felháborító, vérfagyasztó posztokra bukkant.

A kommentek szó szerint sokkolók. Olyanokat lehet olvasni – a teljesség igénye nélkül – mint „köszi, ukránok! – halálos zuhanást kívánunk a miniszterelnöknek”, „megköszönnék az ukránoknak, ha lezuhanna a gép”, „egy hajtóműhibányira vagyunk egy szabad Magyarországtól”, de volt olyan kommentelő, aki még csak nem is bújtatta gondolatait bármiféle hasonlat mögé, hanem azt írta: „Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben”, illetve „Nagy kérés lenne most egy zuhanórepülés?”

Többen konkrétan ukrán beavatkozásban reménykednek, hogy „valami történjen” a járattal, mintha az emberéletek csupán politikai eszközök lennének – értékelt a Ripost cikke.

Zuhanást vizionáltak, repülőt rajzoltak a földbe

Volt olyan kommentelő, aki grafikusan is megjelenítette a vágyott tragédiát: zuhanó repülőt rajzolt a kommentben, mintha ez vicc lenne. Egy felhasználó azt írta: „Véletlen egybeesés, hogy pont akkor billent meg a gép, amikor Amerikába tartottak.”

„Polónium?” – mérgezési ötletek is felmerültek

A Ripost arról is írt, hogy ebben a kommentáradatban megjelentek a még durvább ötletek is: egyesek mérgezést javasoltak.

„Most tegyek bele polónium izotópot, vagy ne?” — írta az egyikük, hozzátéve, hogy szerinte „jó lenne, ha a steward mérgezné meg az utasokat”.

Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Kinyitnám az ajtókat, ha elérik az utazómagasságot.”

A posztolók egy része abban bízik, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd meghiúsítja Orbán washingtoni sikerét — és ha „valami történik”, az szerintük éppen kapóra jönne.

A Ripost a cikkben úgy fogalmazott, a stílus mindent elárul róluk, ezt követően további, a nyomdafestéket nehezebben tűrő gyűlölködő bejegyzést is megosztottak a Redditen a kommentelők nickneveit is közölve.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)