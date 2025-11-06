Megbírságolta a Médiatanács a Partizánt Aranyosi Péter botrányos kijelentései miatt

A közlemény szerint megsértette a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést az Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről című műsorszámban elhangzott, a roma származásúakra vonatkozó kijelentésekkel a Partizán közéleti-politikai YouTube-csatorna május 19-én.
Emiatt
a Médiatanács 200 ezer forint bírságot szabott ki a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványra
a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett – tették hozzá.
Aranyosi Péter neve az utóbbi időben nem a művészi teljesítménye, hanem különböző botrányok miatt szerepel a hírekben. A szóban forgó interjúban bántó, az emberi méltóságot sértő kijelentéseket tett különböző kisebbségek tagjairól.
A hirado.hu is beszámolt arról, hogy júniusban gyűlöletkeltésre és az előítéletek erősítésére alkalmas megnyilvánulásai miatt visszavonta az MTVA az Aranyosi Péter humorista részére 2017-ben adományozott Karinthy-gyűrűt.
„Aranyosi Péter humorista az elmúlt időszakban többször is
olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek nemcsak ízléstelenek és kirekesztőek voltak, de súlyosan sértették egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát”
– indokolta döntését még a nyáron a közmédia.
