Magyar Péter is elismerte, sok mindenről csak azután beszélhetnek, ha megnyerték a választást

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.06. 16:31

| Szerző: hirado.hu
A Tisza Párt elnöke a Tarr Zoltántól már ismert kijelentést ismétli meg – hangzott el az M1 Híradójában.
Magyar Péter legutóbbi országjárásán beismerte, hogy nagyon sok mindenről csak azután tudnak beszélni, ha megnyerik jövőre a választást. Erről Bohár Dániel osztott meg egy videót. A Tisza Párt elnöke a Tarr Zoltántól már ismert kijelentést ismétli meg. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Hidvéghi Balázs pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt a brüsszeli baloldali politikát szolgálja ki, hiszen olyan szakértőkkel veszi körül magát, akik korábban is magasabb adókat akartak bevezetni – hangzott el az M1 Híradójában.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tisza Párt Hidvéghi BalázsMagyar Péter MTVA Magyarország

