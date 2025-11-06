Magyar Péter is elismerte, sok mindenről csak azután beszélhetnek, ha megnyerték a választást

Magyar Péter legutóbbi országjárásán beismerte, hogy nagyon sok mindenről csak azután tudnak beszélni, ha megnyerik jövőre a választást. Erről Bohár Dániel osztott meg egy videót. A Tisza Párt elnöke a Tarr Zoltántól már ismert kijelentést ismétli meg. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Hidvéghi Balázs pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt a brüsszeli baloldali politikát szolgálja ki, hiszen olyan szakértőkkel veszi körül magát, akik korábban is magasabb adókat akartak bevezetni – hangzott el az M1 Híradójában.