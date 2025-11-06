Elkezdett leomlani az egri vár fala, le kellett zárni a várfalsétányt

Leomlott az egri várban a Föld-bástya külső köpenyfalának egy része csütörtök hajnalban, ezért biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták – közölte a város polgármestere az MTI-vel.

Vágner Ákos hangsúlyozta: megkezdődött az érintett terület biztosítása, a vár vagyonkezeléséért felelős Dobó István Vármúzeummal közösen dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A múzeum a falomlást követően haladéktalanul intézkedett, Eger önkormányzata pedig szakmai támogatással segíti a helyreállítás folyamatát.

„A vár állagmegóvása és fejlesztése jelenleg is folyamatban van, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavalyi döntése értelmében 1 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a beruházás-sorozat első ütemének megvalósítására”

– írta a polgármester. Hozzátette: a támogatás célja a hatóság által előírt, sürgős állagvédelmi beavatkozások megkezdése.

Ezek közé tartozik többek között a Tömlöc-bástya helyreállításának előkészítése, valamint a Föld-bástya tervfelülvizsgálatának és helyreállításának megtervezése is.

Kiemelt kép: az egri vár 2019. április 25-én. A várat felújítják a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, másfélmillió eurós uniós támogatással, amelyhez a magyar kormány 460 millió forintot tesz hozzá. MTI/Komka Péter.