Életveszélyes állatkínzás: feljelentést tett a budapesti állatkert, miután valaki frizbit dobott a vadkutyák közé

Életveszélybe kerültek az ázsiai vadkutyák a fővárosi állatkertben, miután valaki műanyag kutyajátékot – feltehetően egy frizbit – dobott be a kifutójukba. Mire a gondozók észrevették a tárgyat, az állatok már darabokra szedték, és feltehetően ettek belőle, ami halálos következményekkel is járhat.

A Fővárosi Állat- és Növénykert kedden a Facebook-oldalán számolt be az esetről. Bejegyzésükben azt írták, a gondozók a reggeli ellenőrzés során találták meg a játék megrágott maradványait. A közlemény szerint

a műanyag nem emészthető, és komoly belső sérüléseket, iszonyú fájdalmat, végső soron pedig az állat pusztulását okozhatja.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú játékok kizárólag háziállatok számára készültek, és nem alkalmasak vadállatok számára. A közlemény egyértelműen fogalmaz:

„Aki ilyen tárgyat dob be kifutóinkba, állatkínzást követ el.”

Az állatkert emlékeztetett arra is, hogy a területen kamerarendszer működik, így a történtekről felvételek állnak rendelkezésre. Az intézmény ezek birtokában feljelentést tett nagy nyilvánosság előtt elkövetett állatkínzás bűntettének alapos gyanúja miatt, és a bizonyítékokat a hatóságoknak is átadta.