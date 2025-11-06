Dömötör Csaba: A tiszás megszorító csomag tervei Brüsszelből származnak

A Tisza Párt megszorító csomagjának tervei Brüsszelből származnak – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője csütörtökön az MTI-nek adott nyilatkozatában.

Dömötör elmondta: egyre több részlet derül ki a Tisza Párt terveiről, amelyekről ugyan Magyar Péter és Tarr Zoltán nem beszélnek nyilvánosan, de szakértőik elárulták a részleteket. Ezekből, mint mondta egy nagy brüsszeli tiszás megszorító csomag áll össze.

A politikus szerinta csomag alapjai a Brüsszel által az elmúlt években megfogalmazott dokumentumokban keresendők, amelyek adónövelést, nyugdíjcsökkentést, a családtámogatások lefaragását és az energiaár-támogatások megszüntetését sürgetik.

Felidézte: az úgynevezett országspecifikus ajánlások 2011 óta rendszeresen bírálják a magyar jövedelemadó-rendszert, és progresszív adózást szorgalmaznak, ami a gyakorlatban magasabb jövedelemadót jelentene.

A Tisza szakértői ehhez igazodva 22 és 33 százalékos adókulcsokat is fontolgatnak a jelenlegi 15 százalékos mellett, amivel már az átlagkeresetből élők is rosszabbul járnának

– mondta.

Dömötör hozzátette: súlyosbítja a helyzetet, hogy brüsszeli ajánlásokban vagyonadó bevezetése is szerepel, miközben a multinacionális cégek és bankok különadóinak csökkentését javasolják.

A nyugdíjakról szólva felidézte, hogy az Európai Bizottság 2022-ben azért bírálta Magyarországot, mert a 13. havi nyugdíjat nem ideiglenesen vezette be. Ez – Dömötör Csaba szerint – összhangban áll a Tisza Párt nyugdíjcsökkentési elképzeléseivel, amelyek a „degresszió” jelszava alatt bizonyos nyugdíjak csökkentését és a Nők 40 program megszüntetését is tartalmaznák.

Az energiaárak kapcsán hangsúlyozta: a bizottság 2023-as ajánlásai a rezsicsökkentés megszüntetését sürgették, és – mint mondta – a Tisza Párt EP-képviselője, a korábban az Európai Bizottságnál dolgozó Gerzsenyi Gabriella is úgy fogalmazott, hogy „hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer.”„A többes szám első személy itt a tiszás képviselőre és az Európai Bizottságra vonatkozik. Ez is sokatmondó” – mutatott rá.

Dömötör Csaba hozzátette:

a Tisza EP-képviselői megszavazták azt az uniós javaslatot is, amely korlátozná az olcsóbb keleti energiaimportot, ami szintén az energiaárak növekedéséhez vezetne.

A kedvezményes hitelek ügyében a képviselő szerint a bizottság azért bírálta a magyar kormányt, mert a lakás-, diák- és vállalati hitelekhez kapcsolódó kamatplafonok terheit a pénzügyi szektornak kellett viselnie. Mint mondta, ez is azt mutatja, hogy Brüsszel és a Tisza Párt a bankok érdekeit helyezi előtérbe, nem pedig a magyar családokét.

Emlékeztetett, hogy a tiszás politikusok és szakértőik támadták a 3 százalékos lakáshitelt, megjegyezve: „nem véletlen, hogy a belga tulajdonú K&H és a piacnak állított bankos világ a Tisza mögé áll be.”

A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett arra is, hogy a Bizottság 2022-ben a 25 év alattiak és az édesanyák adómentességét is bírálta, mert azok nem ideiglenes intézkedések.

„Az idén májusi részletes pénzügyi felülvizsgálatban úgy fogalmaznak, hogy a magyar adórendszernek számos gyengesége van, sok adómentesség jellemzi, amelyek korlátozott előnyökkel járnak. Ezek közé sorolták az édesanyák adómentességét is” – hívta fel a figyelmet.

Hozzátette: a tiszás politikusok ezeket az adóügyi intézkedéseket „buherálásnak” nevezték, és utaltak arra, hogy leépítenék az adókedvezményeket.

Dömötör Csaba összegzése szerint „amilyen megszorítási kottát az Európai Bizottság papírra vet, azt a Tisza Párt emberei több szólamban éneklik odahaza.”

A politikus úgy vélte,

Magyar Péter tisztában van azzal, hogy ezek a tervek jövedelmi károkat okoznának a magyar családoknak és nincs társadalmi támogatottságuk, ezért a választásokig nem beszélnek róluk, „utána viszont mindent lehet.”

„Most már legalább tudjuk, hogy a minden mit jelent: magasabb jövedelemadót, megkurtított nyugdíjakat, rezsicsökkentés-törlést, magasabb kamatokat a hitelekhez és megvont adókedvezményeket” – fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ezek a tervek „pont olyanok lennének, mint a Bokros-csomag, csak bajusz nélkül.”

Hangsúlyozta: a választókon múlik, hogy bevezetik-e ezeket a megszorításokat Magyarországon, de a Fidesz azon lesz, hogy ez ne történhessen meg.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Lakatos Péter)