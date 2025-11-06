Csuhaj Ildikó a közmédiában folytatja

Hozzátették: „Vele azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik. A nézők, hallgatók, olvasók Csuhaj Ildikó írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a hirado.hu vagy a Kossuth Rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik.”
Csuhaj Ildikó a hazai közéleti újságírás tekintélyes és megbecsült alakja. Több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a Magyar Hírlap és a Népszabadság munkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt.
Mostantól a közmédia munkatársaként folytatja pályafutását.
„Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!” – írták.
Kapcsolódó tartalom
Meghaladta a kilencmillió forintot a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adomány összege
Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! A közmédia karitatív kampánya a Kegyest, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti.
Kiemelt kép forrása: MCC/Facebook