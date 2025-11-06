Műsorújság
Csuhaj Ildikó a közmédiában folytatja

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.06. 16:08

| Szerző: hirado.hu
Erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája. Csuhaj Ildikó, az ismert hazai közéleti újságíró 2025. november 1-jétől vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön.

Hozzátették: „Vele azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik. A nézők, hallgatók, olvasók Csuhaj Ildikó írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a hirado.hu vagy a Kossuth Rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik.”

Csuhaj Ildikó a hazai közéleti újságírás tekintélyes és megbecsült alakja. Több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a Magyar Hírlap és a Népszabadság munkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt.

Mostantól a közmédia munkatársaként folytatja pályafutását.

„Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!” – írták.

Kiemelt kép forrása: MCC/Facebook

