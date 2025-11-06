A fogyasztás élénkítése és a magyar emberek védelme érdekében folytatjuk a harcot az indokolatlan áremelések ellen – közölte az NGM

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Jelenleg az erősödő belső fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje: újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus, miközben folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom – jegyezte meg a legfrissebb fogyasztási adatokhoz fűzött csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 3,4 százalékkal nőtt. A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért december 1-től további 14 termékre kiterjeszti, és 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést.

Kitértek arra is, hogy

a Tisza által tervezett brutális munkát és nyugdíjakat terhelő adóemelésekkel ellentétben a kormány folytatja az adócsökkentéseket.

Adómentessé tették a csedet, a gyedet és az örökbefogadói díjat, teljes személyijövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége is. Mindezek mellett 2026-tól több lépésben ugyan, de bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

Idézték, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg az előző hónaphoz képest változatlan maradt. Az élelmiszer és élelmiszer-jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,1 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer-jellegű vegyes üzleteké 4,3 százalékkal bővült. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben elérte az 1661 milliárd forintot. 2025 január–szeptemberében a kiskereskedelemi forgalom volumene 2,8 százalékkal emelkedett 2024 első kilenc hónapjához képest.

A kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ami a fogyasztás élénkítéséhez is érdemben hozzájárul. Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökebfogadói díj, október 1-től pedig teljes személyijövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák.

„A kormány azonban itt nem áll meg, a Tisza kiszivárgott tervével szemben mi nem elvesszük a magyar családok és nyugdíjasok pénzét, hanem támogatjuk őket, ezért 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is, 2026-tól pedig több lépésben bevezetjük a 14. havi nyugdíjat”

– fogalmazott az NGM.

A Tiszával ellentétben a kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll!

Ezért a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány december 1-től

további 14 termékre, így például a sertésmájkrémre, a sajtkrémre, az almára, a körtére és a szilvára is kiterjeszti az árréscsökkentést, amelyet 2026. február 28-ig meghosszabbít.

Az intézkedés tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek – emelte ki az NGM.

A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is

– emlékeztettek.

A kormány családbarát adópolitikája és árcsökkentő intézkedései együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a magyar családok zsebében, ami élénkíti a lakossági fogyasztást, ezáltal fokozza a gazdasági növekedést – írta végezetül az NGM.

