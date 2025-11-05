Műsorújság
Vigyázat, kedvelt halételt hívtak vissza az egyik üzletláncból

Szerző: hirado.hu
Forrás: Index
2025.11.05. 11:04

Visszahívta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a „norvég lazacfilé füstölt, szeletelt 100 grammos kiszerelés” megnevezésű terméket, az intézkedést a SPAR kezdeményezte. A forgalomból kivonásra mikrobiológiai nemmegfelelőség miatt volt szükség. Az NKFH arra kéri az érintett árut megvásárlókat, hogy ne fogyasszák el azt.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „norvég lazacfilé füstölt, szeletelt 100 grammos kiszerelés” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat alatt Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve,

haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát az NKFH nyomon követi – szerepel a közleményben.

Az érintett termék a minőségét 2025. november 20-ig őrzi meg, valamint a „LOT20112025” tételazonosítót képviseli. Az NKFH arra kéri az érintett terméket megvásárlókat, hogy ne fogyasszák el azt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)

 

