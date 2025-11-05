Tisza-adatbotrány: hangfelvétel bizonyítja, hogy Magyar Péter miatt nem tesztelték megfelelően az applikációt

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt tisztában volt azzal, hogy hibás az adatokat szivárogtató applikációja. Gyuk Zsolt informatikus, régiós koordinátor elismerte, hogy a Tisza Világ nevű app fejlesztése elhamarkodottan zajlott, Magyar Péter pedig siettetni akarta a megjelenést. A pártvezető felelőtlenségének következménye mintegy kétszázezer ember adatainak a kiszivárgásához vezetett.

Újabb súlyos botrány rázta meg Magyar Péter pártját. Egy kiszivárgott hangfelvétel tanúsága szerint a Tisza Párt belső informatikusai tisztában voltak azzal, hogy a Tisza Világ nevű applikáció súlyos hibákkal és biztonsági hiányosságokkal került piacra.

A felvételen Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyéért felelős régiós koordinátora beszél arról, hogy a fejlesztés elhamarkodottan, alapos tesztelés nélkül történt – írja a Nyugati Fény.

„Elég sok sebből vérzik még a program” – ismeri el Gyuk Zsolt a portál birtokába került anyagban. Szavai szerint az alkalmazás bevezetését nem a szakmai szempontok, hanem az időnyomás és a Tisza Párt elnökének személyes döntései határozták meg.

Magyar Péter türelmetlenségét példázva így fogalmazott: „Én nem engedtem volna ki ezt az appot jelen helyzetben még, de az idő meg már szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza-szigeteket” – jelentette ki a régiós koordinátor.

Gyuk Zsolt szavai szerint a Tisza Párt vezetése eredetileg azt tervezte, hogy minden támogatót és szimpatizánst rábírnak az alkalmazás használatára, ezáltal közvetlenül irányíthatóvá téve a párt kommunikációját és szervezését.

„Mindenképpen be akarnak terelni mindenkit ebbe az applikációba” – mondta a szakember, aki a Tisza Párt egyik kiadványában informatikusként szerepel.

Kép forrása: Nyugati Fény

A portál információi szerint Gyuk Zsolt személyes adatai az elsők között szerepeltek a kiszivárgott listán, ami azt is bizonyítja, hogy valóban hozzáférése volt a rendszerhez, és belülről ismerte annak működését.

A kiszivárgott hangfelvétel és az újabb adatszivárgás együtt azt a képet festi, hogy a párt technológiai és szervezeti felkészületlensége közvetlenül járult hozzá a botrányhoz.

Mindez pedig komoly kérdéseket vet fel arról, mennyire volt felelős döntés a Tisza Világ applikáció ilyen állapotban való bevezetése, és hogy a jövőben miként kívánják helyreállítani a felhasználók bizalmát.

Bizalmi válság a Tisza Pártban

Az Index október 6-án nyilvánosságra hozta az első, mintegy 20 ezer felhasználót érintő adatszivárgást. Akkor a párt vezetése és Radnai Márk alelnök úgy próbálta magyarázni a történteket, hogy a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták meg, és szerintük az egyik önkéntes beépített ember volt.

Radnai Márk azt is állította, hogy a beépült ügynököt szeptember 12-én lebuktatták és eltávolították a pártból.

Az előkerült hangfelvétel azonban cáfolja a Tisza Párt korábbi közleményeit, hiszen Gyuk Zsolt elismeri, hogy a hibák nem külső támadás miatt következtek be, hanem a saját fejlesztési folyamat hiányosságai miatt.

„Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen átgondolva vagy letesztelve. Íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen” – ismerte el a Tisza Párt régiós koordinátora.

A párt stratégiája azonban gyorsan összeomlott. November elején újabb, sokkal súlyosabb adatszivárgás történt, amely már 200 ezer felhasználó személyes adatát tette nyilvánossá. Az érintett adatok között nevek, e-mail-címek, telefonszámok és a Tisza Világ applikációjához kapcsolt profilok szerepeltek.

Az adatvédelmi botrány miatt Magyar Péter kénytelen volt beismerni, hogy kudarcot vallott az applikáció, majd bejelentette, hogy a párt előválasztását egy másik oldalon bonyolítják le.

A történtek bizalmi válságot is előidézett a Tisza Pártban. Magyar Péter mindeddig igyekezett minden hibát a külső támadásokra fogni, most azonban egyre több jel utal arra, hogy a problémák saját működésükből fakadtak.

A Tisza Pár informatikai csapatának tapasztalatlansága, valamint a politikai nyomás miatt elhamarkodott döntések komoly biztonsági kockázatot jelentettek kétszázezer felhasználó számára.

A hangfelvétellel kapcsolatos kérdésekre egyelőre még nem reagált a Tisza Párt vezetése, és hivatalos közleményt sem adtak ki. Az eset azonban súlyosan érintheti Magyar Péter pártjának hitelességét, különösen annak fényében, hogy Magyar Péter korábban a párt tiszta, átlátható politikai működését hirdette.

