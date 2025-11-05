Orbán Viktor: Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!

Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal - írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

A kormányfő ezt írta a bejegyzésében: „Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!” – zárta posztját Orbán Viktor. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor megerősítette: Január elsejétől, több lépésben, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk – szögezte le Orbán Viktor. Kiemelt kép: Orbán Viktor Facebook-oldala