Orbán Viktor: Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!

Szerző: hirado.hu
2025.11.05. 14:34

| Szerző: hirado.hu
Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal - írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

A kormányfő ezt írta a bejegyzésében: „Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal

Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!”

– zárta posztját Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Facebook-oldala

