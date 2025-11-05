Orbán Viktor: A washingtoni látogatás célja a Trump-kormányzattal történtő stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása

A közösségi oldalára feltöltött videóban ezt válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mi a most következő washingtoni látogatásnak a célja?

Mi ennek a washingtoni látogatásnak a célja? – teszik fel a kérdést a videóban a kormányfőnek, aki azt válaszolta, hogy „voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amiket Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés a stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal. Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk, összeállítottunk egy nagy amerikai–magyar gazdasági együttműködési csomagot" – összegzett Orbán Viktor.