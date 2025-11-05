Műsorújság
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Orbán Viktor: A washingtoni látogatás célja a Trump-kormányzattal történtő stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.05. 14:58

Főoldal / Belföld

A közösségi oldalára feltöltött videóban ezt válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mi a most következő washingtoni látogatásnak a célja?

Mi ennek a washingtoni látogatásnak a célja? – teszik fel a kérdést a videóban a kormányfőnek, aki azt válaszolta, hogy „voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amiket Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni.

A következő lépés a stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal. Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk,

összeállítottunk egy nagy amerikai–magyar gazdasági együttműködési csomagot” – összegzett Orbán Viktor.

Miért megyünk Amerikába? 👇🏼

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 5., szerda

 

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én.MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor Egyesült ÁllamokMagyarország

