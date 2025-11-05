Orbán Viktor levélben gratulált a kétszeres világbajnok Márton Luanának

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki elismerését a kínai Vuhszi városában rendezett taekwondo világbajnokságon immár második alkalommal világbajnok Márton Luanának, akinek ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban olimpiai bajnok lett. Az ikerpár a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésében fejezte ki háláját a kormányfőnek.

A Márton Viviana és Luana közös Facebook-oldalán elérhető levélben Orbán Viktor egyebek között arról is írt, hogy az immár második világbajnoki címét megszerző sportolónak is köszönhetően azok is megtanulták a sportág nevét, akik eddig a távol-keleti küzdősportokat sem ismerték.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

csakis a legjobb versenyzők képesek arra, hogy kétszer is maguk mögé utasítsák a világ élmezőnyét, hozzáfűzve, hogy nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őt az, hogy a vb-n a magabiztos küzdésének és a döntőben aratott fölényes győzelmének köszönhetően másodszor is a dobogó tetejére állhatott.

A kormányfő gratulált Márton Luanának a világbajnoki címhez és hasonlóan szép sikereket kívánt további pályafutásához.

Az ikerpár a közösségi oldalán egyebek között azt írta: mély hálával és nagy megtiszteltetéssel fogadták Orbán Viktor elismerő levelét és számukra óriási büszkeség, hogy Magyarországot képviselhetik a világ legjobb sportolói között, egyben megköszönték, hogy figyelemmel kísérik sportpályafutásukat és eredményeiket.

A biztató szavak sok erőt és új lendületet adnak a további kihívásokhoz – írták és megköszönték a kormányfőnek, hogy időt szánt eredményeik méltatására.

A Márton-ikrek azt is kinyilvánították a bejegyzésben, hogy számukra a magyar emberek támogatása a legnagyobb ajándék, amelyért rendkívül hálásak és remélik, hogy a jövőben tovább gazdagíthatják eredményeikkel Magyarország sportéletét.

A bejegyzés végén Orbán Viktortól azt kérték: fogadja köszönetüket és jókívánságaikat mindazért, amit a magyar sportolókért tesznek.

Kiemelt kép: Márton Viviana és Márton Luana (Fotó: Facebook)