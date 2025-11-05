Nem a mi háborúnk! – Országos szórólapkampányba kezdett a Fidelitas

Nem a mi háborúnk! címmel országos szórólapkampányba kezdett a Fidelitas. A szervezet elnöke világossá tette, a Tisza Párt politikusai nem titkolják: ha szükséges, azonnal berántanának mindenkit sorkatonának.

„De miért lenne szükséges részt venni egy másik ország háborújában? Magyarországon béke van. A legfőbb kérdés: te odaadnád az életed Ukrajnáért? ”

– tette fel bejegyzésében a kérdéseket Mohácsy István, hozzáfűzve, hogy mindent megtesznek azért, hogy egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában, egyben online petíciójuk aláírására buzdított.

Kiemelt kép: Fidelitas-plakátkampány (Fotó: Facebook.com/mohacsy.istvan)