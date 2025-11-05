Kiderült egy fontos részlet a szentmártonkátai szörnyű halálos balesetről; délelőtt indulhatnak be a vonatok

Kora délelőttre helyreállhat a menetrend az újszászi vasútvonalon, amelyen kedd este öt halálos áldozatot követelő baleset történt a Pest vármegyei Szentmártonkátán – közölte a Máviform szerda reggel az MTI megkeresésére. Mindeközben azt is közölték: a fénysorompó piros jelzést mutatott a baleset idején, ennek ellenére hajtott át az autó.

Mint írtuk, Szentmártonkátán nem sokkal 21 óra után a Budapestre tartó Tokaj InterCity a vasúti átjáróban egy személygépjárművel ütközött.

A friss tájékoztatás szerint néhány vonat még késéssel közlekedik a vonalon.

A vasúttársaság friss közlésében emellett azt írták, hogy

a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor – elsődleges információk szerint – a személygépkocsi vezetője a KRESZ-szabályt megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.

Ez azért is fontos információ, mert a balesetről szóló első beszámoló alapján még nem lehetett tudni, hogy az autó piroson hajtott-e át.

A vonaton utazók közül senki nem sérült meg – írták a mavcsoport.hu oldalon. Korábban azt is közölték, hogy a balesetet túlélő hatodik ember életveszélyes sérülést szenvedett.

Kiemelt kép: összeroncsolódott személyautó, miután összeütközött egy intercity vonattal Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál 2025. november 5-én. Az előző nap este történt balesetben a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették. MTI/Mihádák Zoltán.