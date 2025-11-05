Műsorújság
Irakban maradnak a magyar katonák 2026 végéig, hogy küzdjenek az Iszlám Állam ellen és védjék a keresztényeket

Szerző: hirado.hu
2025.11.05. 11:37

A magyar kormány 2026. december 31-ig meghosszabbítja a Magyar Honvédség iraki szerepvállalását – olvasható a keddi Magyar Közlönyben megjelent határozatban.

A döntés értelmében legfeljebb 20 fős – a váltási időszakban 40 fős – katonai kontingens állomásozhat Irakban, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel és felszereléssel. A kormány a misszió fenntartását többek között a terrorizmus elleni küzdelemmel, a migrációs nyomás csökkentésével, valamint nemzetközi (ENSZ-) kötelezettségekkel indokolta.

A határozat kiemeli, hogy

Magyarország továbbra is elkötelezett tagja az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíciónak, és célja, hogy megakadályozza az Iszlám Állam által elkövetett emberi jogi jogsértéseket, különösen az iraki keresztény és más vallási kisebbségek ellen elkövetett népirtásokat és emberiesség elleni bűncselekményeket.

Kiemelt kép: Katonák a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár lövészetének zárógyakorlatán a hajmáskéri Nullponti Lő- és Gyakorlótéren 2024. november 14-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

