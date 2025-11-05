Egy ember meghalt egy pesterzsébeti tűzben, egy pedig Gyódon, ahol egy kisház gyulladt ki

Egy ember meghalt egy pesterzsébeti tűzben, egy pedig Gyódon, ahol egy kisház égett – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint kedden késő este tűz keletkezett Budapest XX. kerületében, a Béga utcában: egy ötven négyzetméteres fabódé teljes terjedelmében égett, a lángok az épület körüli növényzetre is átterjedtek.

A fővárosi tűzoltók három járművel vonultak ki, és megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét

– írták, hozzátéve, nem zárható ki, hogy a tüzet a fabódéban működő kályha okozta.

Az OKF közlése szerint szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház teljes terjedelmében égett. A tető egy része beomlott, a lángok a ház előtti növényzetre is átterjedtek.

A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, oltás közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét.

A tűzesetek okát tűzvizsgálat fogja feltárni – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)