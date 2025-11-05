Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza Párt adatvédelmi botrányában

Magyar bíróságok aktív bíráinak személyes adatai is kiszivároghattak a Tisza Párt adatvédelmi botránya során, amelyek így akár illetéktelen kezekbe is kerülhettek. A Mandiner a Tűzfalcsoport információira hivatkozva írt arról: indokolt lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, valamint elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

A Mandiner szerda reggeli cikkében a Tűzfalcsoport információira hivatkozva írta meg, hogy

aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.

A Tűzfalcsoport informátorára hivatkozva azt írták: ennek fényében különösen indokolt lépés volt Orbán Viktor részéről, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, valamint, hogy elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Amennyiben az adatok a Tisza Világ applikációból származnak és valóban az érintett bírók regisztráltak, felvetődik a kérdés, hogy ezt megtehették-e? Idéznek a bírói Etikai Kódexből, melynek az 1. cikke így szól: „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen”.

Mint ismert, újabb adatszivárogtatási botrányba keveredett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, miután feltörték a jelöltek kiválasztásához használt Tisza Világ-applikációt, a 200 ezer felhasználó adatait pedig feltöltötték a Prohardver számítástechnikai magazin fórumára. A Tisza Párt elnöke szerint orosz hekkertámadás áll a háttérben.

Magyar Péter vasárnap még orosz hekkertámadásról beszélt a Tisza Párt applikációjánál, a Tisza Világnál történt adatszivárgással kapcsolatban, hétfőn azonban már nem szó szerint az oroszokat okolta a történtek miatt. Emellett bejelentette azt is, hogy ismét elhalasztják a párt országgyűlési képviselőjelöltjeinek bemutatását.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött hétfői videóban jelentette be, hogy az eset miatt összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat és megállapították az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A kormányfő az ügy azonnali kivizsgálását rendelte el.

A kiemelt kép illusztráció. (Foto: hirado.hu/Shutterstock)