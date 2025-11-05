A parkokban és a tereken is betilthatják a dohányzást a népszerű Balaton-parti városban

A dohányboltok tízméteres körzetében már tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás Balatonfüreden, ám hamarosan betilthatják a parkokban, tereken is a füstölést és az italozást a népszerű üdülővárosban.

Régi problémát jelent a városban, hogy a dohányboltok közvetlen környezetében kocsmai hangulatot keltő pultok és a fiatalok számára dohányzásukkal rossz példát mutató vendégkör jelent meg, ezért

új rendeletet hozott a nemdohányzók védelmében a képviselő-testület Balatonfüreden.

A városban a dohányboltok bejáratától számított tízméteres környezetben ezentúl tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás.

Az új szabályozás betartását a rendőrség mellett a közterület-felügyelők is ellenőrizhetik,

a korlátozást megszegők 30 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is sújthatók

– számolt be a Balatonfüred.hu.

A helyi hírportál kiemelte, hogy a testületi ülésen felmerült, hogy a jövőben a város érzékenyebb közterületein például

a Gyógy-téren és a Kiserdőben is be kellene vezetni a dohányzásra és a szeszes ital fogyasztásra vonatkozó korlátozást.

A képviselők úgy döntöttek, hogy számba veszik azokat a szabadtéri helyszíneket, ahol a jövőben érdemes lenne betiltani a dohányzást és az alkoholfogyasztást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)