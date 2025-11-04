Ukrán bűnözők hozzáférhetnek a Tisza Párt támogatóinak bankszámlájához

Már nemcsak az adataikat kell féltenie a tiszás támogatóknak, hanem a pénzüket is. Ukrán hekkerek jó eséllyel megszerezhették a Tisza-szimpatizánsok bankszámlaszámát is.

Óriási a felháborodás az újabb tiszás ukrán adatbotrány miatt, miután 200 ezer ember adata kiszivárgott egy honlapra. A Tisza Párt mobilalkalmazását használók adatairól van szó. A nevük, a címük, a telefonszámuk, e-mail-címük, jelszavuk és felhasználónevük is kikerült, sőt, még a tartózkodási helyüket is rögzítette az applikáció – közölte a Ripost.

De könnyen ukrán csalók áldozatai is lehetnek, hiszen sokak esetében a bankszámlaszámuk is kiszivároghatott.

A Tisza Világ elnevezésű appot összekapcsolták egy másik applikációval, az úgynevezett rendszerváltó kártyával, amelyben híveitől pénzt gyűjtött Magyar Péter. Ehhez azonban meg kellett adniuk a bankszámlaszámukat, akár egy internetes áruházban!

Ezt az applikációt hónapok óta reklámozza Magyar Péter, többen havi rendszerességgel utaltak neki a bankszámlájukról. Cserébe az iPhone-ok vagy az androidos okostelefonok pénztárca appjában kaptak egy „kártyát”.

A két applikáció összekapcsolásával a Tisza-hívek számlaadatai már jó eséllyel ukrán bankkártyacsalók birtokában lehetnek.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)