Szijjártó Péter a Tisza-szivárgásról: Ez a modern magyar politika legnagyobb botránya, 200 ezer magyar adatai kerültek ukrán kézbe

Szijjártó Péter a Mandiner Stratéga című műsorának a vendége volt, ahol beszélt a Tisza Világ applikáció adatszivárgásáról.

Magyar Péternek arra az adatszivárgás utáni Facebook-bejegyzésére reagálva, amelyben a Tisza Párt elnöke a Karmelita füstös szobáiról és a Külügyminisztérium szervereire bejutó oroszokról írt, Szijjártó Péter emlékeztetett:

„nem a Külügyminisztérium alkalmazottainak listája került ki az internetre, hanem a Tisza Párt aktivistáinak a listája került oda.”

A külügyminiszter szerint „ami történt, az a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botránya”, mivel a Tisza Világ applikáció 200 ezer felhasználójának adatai ukrán kézbe kerülhettek, ezért egy háborúban álló ország hatóságai is hozzáférhetnek. „Van egy párt, amely kormányozni akar, igaz? (…) Ez a párt, egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba vezette fel a saját aktivistáinak adatait. (…) Ezt az ukrán részvétellel létrehozott adatbázist részben nyilvánosságra hozták, ami azt jelenti, hogy ez az adatbázis ott van ukrán kézen is. Egy háborús ország hatóságai férhetnek hozzá magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz, és itt most vonatkoztassunk el attól, hogy itt Tisza párti szimpatizánsokról van szó. Szeretném megismételni.”

„Egy háborúban álló ország állami hatóságai hozzá tudnak férni magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz”

– szögezte le Szijjártó Péter.

Elmondása szerint ezzel magyar állampolgárok százezreit sodorták rendkívüli veszélybe és Magyarország szuverenitását sodorták rendkívüli veszélybe.

„Mert ez azt jelenti, hogy egy háborús ország direkt befolyásolási lehetőséget tud szerezni magának egy másik ország szuverenitása fölött.”

„Ugyanis azzal, hogy 200 ezer magyar állampolgár legszemélyesebb, legdurvábban személyes adatai ukrán kezekbe kerülhetnek, egy háborús ország kezeire kerülhetnek, ez egy olyan biztonsági kockázat, mind az adott emberek szintjén, mind az ország szintjén, aminek a súlyosságát szerintem ma még nem méri fel senki” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Szerinte „összeérnek a szálak, mert egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázis egy olyan pártnál, amely nyilvánvalóan a háborúpárti brüsszeli politikát szolgálja ki, ez nem jelent mást, mint hogy mindent bevetnek annak érdekében, hogy Magyarországon egy háborúpárti kormányt ültessenek hivatalba.”

„Egy olyan kormányt, amelyet mindig lehet befolyásolni a háború érdekében. És itt az igazi biztonsági kockázat”

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)