Rétvári Bence: a Fidesz-KDNP kormány alatt az árrésnek és a rezsinek van plafonja, a baloldali logikában pedig az emberek juttatásainak

A Fidesz-KDNP kormány alatt az árrésnek és a rezsinek van plafonja, a baloldali logikában pedig az emberek juttatásainak – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Igazság órája című online műsor keddi adásában.

Rétvári Bence arra a felvetésre, miszerint a piac a Tisza Párt győzelmére számít, azt felelte: ez megerősíti azt, amit a kormány lassan másfél éve mond, hogy „a Tisza Párt nem más, mint Brüsszel és a multik érdekképviselete.” Emlékeztetett rá, hogy 2010 előtt is olyan magyar baloldali kormány volt, amely az IMF, a Világbank és az Európai Bizottság javaslatait mindig megfogadta, majd utána jöttek a megszorítások.

Az államtitkár közlése szerint a jelenlegi kormány egyik legfontosabb célja a családok támogatása, mert „ez egy értékválasztás számunkra”, de a baloldalnál ez bármikor feladható, mert „a multiprofit láthatóan fontosabb.” Úgy vélte, pontosan látható, hogy a két oldaltól ki mire számíthat. Főleg a nyugdíjasok mire számíthatnak, hiszen

a „Tisza Pártnál nyugdíjadó, degresszív nyugdíjszámítás várható”, a Fidesz pedig inflációkövető nyugdíjemelés, nyugdíjprémium, tizenharmadik havi nyugdíj van és tovább akarja növelni a nyugdíjakat a 14. havi nyugdíjjal

– tette hozzá.

Rétvári Bence a Tisza kétszázezer szimpatizánsának adatszivárgásáról azt mondta, hogy „a magyar politikatörténetben még nem volt olyan, hogy valaki így kezelte volna saját támogatóinak az adatait.”

Megjegyezte:

Magyar Péter összegyűjtötte a személyes adataikat, majd azokat rábízta ukrán fejlesztőkre, ami azt mutatja, hogy „még arra sem képes, hogy a saját szimpatizánsait ne tegye ki nagyobb veszélynek”.

Az államtitkár a magyar-ukrán határsorompót áttörő ügyvéddel kapcsolatban hangsúlyozta: nem ő az első az orosz-ukrán háború kitörése óta, aki arról mesél,

„ha valaki valamilyen okból útban van az ukrán vezetésnek, akkor elviszik, besorozzák, és ki tudja, hogy visszatérhet-e a frontról.”

Megjegyezte, a brüsszeli bővítési biztos szerint Ukrajna teljesen készen áll az EU-csatlakozásra, mert „a jogállamisággal minden rendben, gazdaságilag az ország stabil, a piacgazdasági viszonyok érvényesülnek, alapjogok érvényesülnek, csak éppen a magyar gyerekek nem tanulhatnak magyarul az iskoláikban”, ám a valóság nem ezt mutatja és ebből az esetből is látszik, hogy ezt a háborút le kéne zárni.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)