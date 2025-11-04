Műsorújság
Őszi ajándék: ködös reggel után napfényes délután

Szerző: hirado.hu
2025.11.04. 06:09

A köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható többnyire kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül – írja a HungaroMet.

A köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható többnyire kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 16 fok között alakul.

Forrás: HungaroMet

Késő estére 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Estére a gomolyfelhők feloszlanak, így éjszaka már derült lesz az ég, ugyanakkor párássá válik a levegő, reggelre több helyen köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös területeken szitálás fordulhat elő.

Gyenge lesz a légmozgás is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

