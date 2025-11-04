Orbán Viktor megerősítette: Január elsejétől, több lépésben, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat!

Az Orbán Viktor közösségi oldalán publikált videóból kiderül, hogy a nemzetközi bankárhálózat szerint a magyarországi gazdasági támogatásokat meg kell nyirbálni. A miniszterelnök kiemelte, hogy inkább növelni kellene ezeket, mert fejlesztő államra van szükség.
Kapcsolódó tartalom
„Január 1-jétől be fogjuk vezetni. Több lépésben ugyan, de bevezetjük” – mondta a miniszterelnök a 14. havi nyugdíjról.
„Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk”
– érvelt Orbán Viktor.
A nemzetközi bankárhálózat nemcsak a 14. havi nyugdíj bevezetését, hanem az édesanyák szjamentességét és a 3 százalékos támogatott lakáshiteleket, az árrésstopot, a rezsicsökkentést is kritikusan szemléli.
„A háromszázalékos hitelkamat az az első otthon a fiatalok számára, utolsó vérig kell harcolni érte”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
„A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új” – így kommentálta a kormányfő azt, hogy piac a Tisza Párt győzelmére tesz, ezért erősödik a forint.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)