Orbán Viktor megerősítette: Január elsejétől, több lépésben, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat!

A nemzetközi bankárhálózat nem nézi jó szemmel, hogy Magyarországon a 13. havi nyugdíj után a 14. havit is bevezetik, de nem nézik jó szemmel az édesanyák szja-mentességét, a rezsicsökkentést, az árrésstopot és az Otthon Start programot sem. A miniszterelnök azonban a közösségi oldalán közzétett videóban leszögezte, hogy a nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormányok ellen fogadtak, az általuk kritizált intézkedésekért pedig az utolsó vérig kell küzdeni.

Az Orbán Viktor közösségi oldalán publikált videóból kiderül, hogy a nemzetközi bankárhálózat szerint a magyarországi gazdasági támogatásokat meg kell nyirbálni. A miniszterelnök kiemelte, hogy inkább növelni kellene ezeket, mert fejlesztő államra van szükség.

„Január 1-jétől be fogjuk vezetni. Több lépésben ugyan, de bevezetjük” – mondta a miniszterelnök a 14. havi nyugdíjról.

„Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk”

– érvelt Orbán Viktor.

A nemzetközi bankárhálózat nemcsak a 14. havi nyugdíj bevezetését, hanem az édesanyák szjamentességét és a 3 százalékos támogatott lakáshiteleket, az árrésstopot, a rezsicsökkentést is kritikusan szemléli.

„A háromszázalékos hitelkamat az az első otthon a fiatalok számára, utolsó vérig kell harcolni érte”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

„A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új” – így kommentálta a kormányfő azt, hogy piac a Tisza Párt győzelmére tesz, ezért erősödik a forint.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)