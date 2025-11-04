Műsorújság
Menczer Tamás: Brüsszel megállapodott Ukrajnával

2025.11.04. 17:33

| Szerző: hirado.hu
Rendkívüli, Brüsszel közölte: megállapodtak Ukrajnával arról, hogy 2028 végéig Ukrajna uniós tag lesz – olvasható a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának keddi Facebook-bejegyzésében.

„Magasról tesznek a mi döntésünkre, magasról tesznek a magyarok döntésére. Ez felháborító és elfogadhatatlan!” – fogalmazott a Menczer Tamás.

A politikus szerint Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy a háborút behozzák Európába,

a „pénzünket meg kiviszik Ukrajnába”.

„Ne velünk fizettessék meg a háború árát! Ez NEM a mi háborúnk. És emlékeztek mit mondott Ruszin-Szendi? Ha Ukrajna uniós tag lesz, bemennek a mi erőink. Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!” – írta Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

