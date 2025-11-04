Megszorításokat és sorkatonai szolgálatot szorgalmaznak a brüsszeli vezetők – figyelmeztet Kocsis Máté

A Fidesz álláspontja az, hogy a háborút ellenezni kell, megfékezni, megszüntetni és minél előbb le kell zárni – hangsúlyozta a párt parlamenti frakcióvezetője kedden Kecskeméten.

Kocsis Máté a Fidesz legújabb országjárásának első fórumát megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európának, az európai vezetőknek a megmaradt erejüket arra kellene fordítaniuk – amire az Amerikai Egyesült Államok elnöke is -, hogy lezárják az orosz-ukrán konfliktust. Magyarországon igazán a saját bőrén érezheti mindenki ennek a háborúnak a közelségét, hiszen egy szomszédos országban zajlik a háború – fogalmazott, hozzátéve, hogy

„a határainkon túl élő honfitársaink addig nem lesznek biztonságban, addig állnak kényszersorozás alatt, és addig viszik őket mészárszékre Ukrajna keleti megyéibe, ameddig ez a háború tart”

– tette hozzá.

Az értük viselt felelősség is abba az irányba visz, hogy semmilyen módon ne értsünk egyet azokkal az európai törekvésekkel, amelyek a háború fenntartására irányulnak – fogalmazott.

Kocsis Máté szerint sokan úgy gondolják, hogy a háború kérdése körül kialakult diskurzus talán nem is annyira fontos.

Ezzel azonban szembe megy az a tény, hogy

az Amerikai Egyesült Államok elnöke találkozóra készül az orosz elnökkel

vagy, hogy az európai közbeszédet uraló fő témák a háborúról szólnak – mondta, kiemelve, hogy ezek mind akörül bontakoztak ki, hogy ki miként viszonyul az orosz-ukrán háborúhoz, és ki miként látja a háború következő fejezetét.

A politikus szerint az egyik oldalon azok vannak, akik következetesen háborúellenesek, és ezek a pártok azt állítják – köztük a Fidesz is – hogy az orosz-ukrán konfliktust tárgyalásos alapon és mielőbb le kell zárni.

És ez a törekvés nem pusztán az emberéletekről szól, hanem Európa gazdaságára és az európai emberek életszínvonalára ható következményekről is, amelyeket egyelőre sem az európai polgárok, sem az Európai Unió vezetése nem tud megfelelően kezelni.

Mint mondta, ebből következően pedig

olyan gazdasági és pénzügyi nehézségek következtek be, amelyek az európai, és így Magyarországon is a gazdasági növekedést jelentősen visszavetették.

„Ezért gondoljuk azt, hogy a háború vagy annak fenntartása, folytatása, az nem megoldása semminek” – húzta alá.

Ezzel a háborúellenes állásponttal szemben vannak olyan európai politikusok, akik úgy gondolják, hogy jobb lenne az európaiaknak belefolyniuk a háborúba. Ez a saját szempontjukból akár érthető is, hiszen nem egy ország a háború finanszírozásában vagy a fegyverszállításokon gazdasági hasznot nyer – fejtette ki.

Az a megfontolás is szemben áll a Fidesz háborúellenes álláspontjával, amely szerint Oroszországot le kell győzni. Nem lehet ugyanis tudni, hogy ez nem sodorja-e egy harmadik világháború közelébe az európai és az orosz polgárokat – tette hozzá.

Kocsis Máté szerint a legközvetlenebb probléma az európai vezetőpolitikusok nyilatkozataiban található. Ugyanis Ursula von der Leyen, Friedrich Merz német kancellár, vagy akár Donald Tusk lengyel elnök is mind arról beszélnek, hogy a háborút folytatni kell.

A Fidesz ezt merőben másként gondolja, és messzemenőkig elleneznek minden olyan felelős politikusi kijelentést, amely ezt a háborús pszichózist fokozza – fogalmazott, hozzátéve, hogy „az különösen nagy aggállyal tölt el mindannyiunkat, hogy

az Európai Unió vezetése bejelentette, 2030-ig fel kell készülnie Európának egy háborús eszkalációra”.

Ahhoz ugyanis, hogy az európai kontinens és annak vezetése fel tudjon készülni 2030-ra a háborús helyzetre, szükséges megszorításokat tenni, amely a nyugdíjak csökkentését, megadóztatását jelenti, és azokat a családoknak vagy a gyermeket vállaló anyáknak járó kedvezmények rendszerének vagy akár a rezsicsökkentés eltörlését is, amelyektől az európai vezetés pénz megspórolását várja.

Mint mondta:

a megszorításokon túl azonban a sorkatonai szolgálatról is elindult egy európai diskurzus.

„Továbbá nem elég, hogy az unió az európai polgárok pénzét háborúra és fegyverekre kívánja költeni, de még az utódokét is” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a tagországoktól az energiaárak emelését is elvárja, hogy az olcsó, Oroszországból jövő földgáz- és kőolajellátást mindenki szüntesse meg.

Kocsis Máté hangsúlyozta: összességében az az álláspont, amit a brüsszeli politikusok képviselnek a mi háborúellenes álláspontunkkal szemben, az nemcsak az ország gazdasága szempontjából minősíthetetlen, hanem az emberek pénztárcáját tekintve is vállalhatatlan. A vita erről szól. Éppen ezért, ahogy máskor is, fontos kérdésekben, úgy ebben a vitában sem fogunk hátrálni – húzta alá.

„És ahhoz, hogy ez az álláspont érvényesülni tudjon, fontos, hogy az emberek többségét, hogy az emberek véleményének a többségét magunk mögött tudjuk” – mondta.

Kocsis Máté a sajtótájékoztatót követően fórumot tartott Kecskeméten.

Kiemelt kép: Kocsis Máté a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kedden Kecskeméten. (Kép forrása: Kocsis Máté közösségi oldala)