Meghaladta a hétmillió forintot a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adomány összege

Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! A közmédia karitatív kampánya a Kegyest, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti.

Idén 15. alkalommal indítjuk útnak a Jónak lenni jó!-t, amelynek keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni – Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója erről még korábban beszélt a Bethesda Gyermekkórházban. Kiemelte: a Jónak lenni jó! egy igazi, nemes közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája.

Példaértékű összefogással egy igazi brand született

– nyilatkozta.

Arról is beszélt, hogy a Jónak lenni jó! kampánya az elmúlt években főként a gyermekek felé fordult, és ez idén sem lesz másképp. Emlékeztetett arra, hogy 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanásakor a közmédia egész napos kampányt rendezett a kárpátaljai rászorulók támogatása érdekében: „Most ugyanezt kérjük, figyeljünk a háború áldozataira, a borzalmas drámákra, a következményekre. A Kegyes Alapítvány, amelynek segítségére sietünk, azokat a gyermekeket támogatja, akiket szüleik különböző okokból a kórházban hagynak. Az alapítvány a legtöbbször gyógyszereket, tápszereket, játékokat vesz, és nagyon fontos, hogy emellett ezeknek a kicsiknek megfogjuk a kezüket” – fogalmazott a vezérigazgató.

Friss hír, hogy kedd reggelig közel 14 ezer SMS és telefonhívás érkezett az adományvonalra, és ezzel együtt közel hétmillió forint gyűlt össze a közmédia műsorának köszönhetően. A kampány fő részeként december 21-én egész napos műsorfolyammal készül a közmédia.

A 1358-as szám hívásával, illetve SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt. A felajánlásokat továbbra is a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre várják. A kampányhoz hírességek által felajánlott relikviákra is licitálhatnak az adások alatt, amelyek listája elérhető a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon.

Siklósi Beatrix, a műsor projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója korábban elmondta: a kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással, ahogyan fogalmazott: valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek. „A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk” – fűzte hozzá Siklósi Beatrix.

Kiemelt kép: A Jónak lenni jó! műsor logója (Fotó: MTVA)