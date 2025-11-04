Jónak lenni jó! – tavaly is rekordösszeg gyűlt össze a közmédiának köszönhetően

Tavaly is rekordösszeg gyűlt össze a közmédia karitatív műsorának köszönhetően. Erről Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2024-ben beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kijelentette, hogy várhatóan 2026-ban adhatják át a Baptista Szeretetszolgálat új Tábitha Gyermekhospice Házát, amelynek megépítésére csaknem 520 millió forint gyűlt össze. Felidézte, hogy amikor kiderült a kampány célja, sokan aggódtak, miként lehet a témáról, így a gyermekhospice ügyéről úgy beszélni, vagy e tevékenységet úgy bemutatni, hogy az „megfogja” az embereket, megrázkódtatást viszont ne okozzon. E folyamat szerinte sikeres volt, ugyanis partnerek voltak a nézők, amit a felajánlások összege is jól mutatott. Hangsúlyozta: a közmédiás kollégáknak köszönhetően az emberek pontosan látták, milyen célra fordították a támogatásokat, miként éltek a támogatott családok, miként működik a Tábitha Ház, miért lesz jobb sok családnak az épület megvalósulása.

Kitért arra is, hogy a statisztikák szerint évente körülbelül ezerötszáz gyermek hal meg Magyarországon, és közülük hét-nyolcszáz azoknak a száma, akik súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvednek.

„Rájuk különösen oda kellett figyelnünk, az utolsó lehetőséget is megragadva, hogy minél tovább köztünk lehessenek” – hívta fel a figyelmet, rámutatva: a létesítményben folyó munka csillogó szemeket, mosolygó arcokat eredményezett. A műsorban elhangzott még, hogy a Jónak lenni jó! kampányok elmúlt tizenhárom évében összesen csaknem hárommilliárd forint gyűlt össze. Ezzel kapcsolatban Altorjai Anita elmondta:

a közmédiának Magyarország legnagyobb médiavállalataként a legerősebb szerepet, missziót kell felvállalnia a mostanihoz hasonló ügyekben. Hitelesen, felelősséggel próbáljuk meg minden évben segíteni azokat a szervezeteket, azokat a rászorulókat, akik gondoskodást igényelnek. Ebben partner Magyarország, sőt a határon túliak is, hiszen mindenhonnan sok adomány érkezik

– emelte ki Altorjai Anita, aláhúzva: mindezt a közmédia által végzett társadalmi szerepvállalással lehet hatékonyan elérni.

