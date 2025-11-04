Ha volt tudomása tiltott párttámogatásról, tegyen feljelentést a rendőrségen – szólította fel Lázár Jánost a tiszás oligarcha fia

„Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. Ezért mindenkitől elnézést kérünk” – írta Lázár János közösségi oldalán. Hangsúlyozta: „A kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén 2025. október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be.”
A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják”
– emelte ki.
„Azt javasolom a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást.
A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból”
– tette hozzá.
Bige Dávid – a Tisza Pártot halmas összegekkel támogató nagyvállalkozó, Bige László fia – minderre azt írta: „Hogy veszi a bátorságot egy kormánytag, hogy beleszóljon a szabad piac működésébe, és megmondja, ki létezhet és ki nem? Mielőtt tovább boncolgatnánk, hogy milyen állapotban van az út javítása: ki rendelte meg a munkát? Ki írta alá, hogy ez a cég dolgozzon itt – ahogyan azt nagyon sok helyen tette korábban Magyarországon? Ha valaki bűncselekményről szerez tudomást, annak törvény szerint kötelessége minden bizonyítékot átadni a hatóságoknak.”
Hozzátette: „Vállalatok nem támogathatnak politikai pártokat Magyarországon. Ha ilyenről tudomása van Lázár miniszter úrnak, akkor neki kötelessége a rendőrségen megjelenni, és megtenni a szükséges lépéseket. Az M3-as autópályán rengeteg helyen javítják az útburkolatot, számtalan helyen indokolatlanul. Miért? Jelentősen növekszik az utazási idő – teljesen feleslegesen. Ez nem zavarja?”
„Ahogy miniszter úr tett egy javaslatot egy szabad piacon működő vállalat számára, úgy én is teszek egy javaslatot miniszter úrnak: egyszer eljön majd az ideje, amikor nem mások pénzét kell költse, hanem kipróbálja majd milyen értéket teremteni. Nehezebb, mint ahogyan az kívülről látszik. Remélem talál majd munkát a szabadpiacon, amikor oda fog kerülni, hogy munkát keressen. Előtte viszont bízom benne, hogy elszámol a vagyonával munkakezdés előtt az adófizetőkkel (munkáltatóival). Utóirat azoknak az újságíróknak, akik tegnap hazáig követtek a városból: Legközelebb csengessetek be, és gyertek be egy kávéra! Nagyon jó kávénk van. Nincs semmi titkolnivalóm senki előtt. Amim van, az mind az itthon megadózott jövedelmemből származik. Ráadásul közpénzmentes is, mivel soha nem nyertünk semmilyen állami támogatást” – írta.
Kiemelt kép: A készülő M30-as (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)