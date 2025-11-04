Ha volt tudomása tiltott párttámogatásról, tegyen feljelentést a rendőrségen – szólította fel Lázár Jánost a tiszás oligarcha fia

Hozzátette: „Vállalatok nem támogathatnak politikai pártokat Magyarországon. Ha ilyenről tudomása van Lázár miniszter úrnak, akkor neki kötelessége a rendőrségen megjelenni, és megtenni a szükséges lépéseket. Az M3-as autópályán rengeteg helyen javítják az útburkolatot, számtalan helyen indokolatlanul. Miért? Jelentősen növekszik az utazási idő – teljesen feleslegesen. Ez nem zavarja?”

„Ahogy miniszter úr tett egy javaslatot egy szabad piacon működő vállalat számára, úgy én is teszek egy javaslatot miniszter úrnak: egyszer eljön majd az ideje, amikor nem mások pénzét kell költse, hanem kipróbálja majd milyen értéket teremteni. Nehezebb, mint ahogyan az kívülről látszik. Remélem talál majd munkát a szabadpiacon, amikor oda fog kerülni, hogy munkát keressen. Előtte viszont bízom benne, hogy elszámol a vagyonával munkakezdés előtt az adófizetőkkel (munkáltatóival). Utóirat azoknak az újságíróknak, akik tegnap hazáig követtek a városból: Legközelebb csengessetek be, és gyertek be egy kávéra! Nagyon jó kávénk van. Nincs semmi titkolnivalóm senki előtt. Amim van, az mind az itthon megadózott jövedelmemből származik. Ráadásul közpénzmentes is, mivel soha nem nyertünk semmilyen állami támogatást” – írta.