Gulyás Gergely: A Tiszának már ellenzékben is 200 ezer ember vált áldozatává

Kétszázezer magyar ember adatai kerültek bárki által hozzáférhetővé a Tisza Párt felelőtlensége miatt. „Név, telefonszám, lakcím. 200 ezer magyar állampolgár személyes adatai és politikai nézetei váltak mindenki által megismerhetővé” – figyelmeztetett Gulyás Gergely.
„200 ezer magyar állampolgárt – saját szimpatizánsaikat – szolgáltattak ki az adathalászoknak, az online bűnelkövetők akcióinak” – tette hozzá.
A politikus felidézte:
200 ezer magyar ember szavazott bizalmat a Tisza Pártnak, de az arra is képtelen volt, hogy saját támogatóinak adataira vigyázzon.
„Felelőtlenség és alkalmatlanság. Hazugság, gyűlölet, agresszió és veszély. Ezt hozza a Tisza” – fogalmazott.
Kapcsolódó tartalom
„Nemcsak 200 ezer embernek, hanem mindenkinek figyelmeztetés:
a Tisza azokkal bánt el először, azoknak az adatait szolgáltatta ki az ukránoknak, akik bíztak bennük”
– zárta bejegyzését a miniszter.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)