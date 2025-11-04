Gulyás Gergely: A Tiszának már ellenzékben is 200 ezer ember vált áldozatává

A Tisza Pártnak már ellenzékben is kétszázezer ember vált áldozatává – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi Facebook-bejegyzésében.

Kétszázezer magyar ember adatai kerültek bárki által hozzáférhetővé a Tisza Párt felelőtlensége miatt. „Név, telefonszám, lakcím. 200 ezer magyar állampolgár személyes adatai és politikai nézetei váltak mindenki által megismerhetővé” – figyelmeztetett Gulyás Gergely.

„200 ezer magyar állampolgárt – saját szimpatizánsaikat – szolgáltattak ki az adathalászoknak, az online bűnelkövetők akcióinak” – tette hozzá.

A politikus felidézte:

200 ezer magyar ember szavazott bizalmat a Tisza Pártnak, de az arra is képtelen volt, hogy saját támogatóinak adataira vigyázzon.

„Felelőtlenség és alkalmatlanság. Hazugság, gyűlölet, agresszió és veszély. Ezt hozza a Tisza” – fogalmazott.

„Nemcsak 200 ezer embernek, hanem mindenkinek figyelmeztetés:

a Tisza azokkal bánt el először, azoknak az adatait szolgáltatta ki az ukránoknak, akik bíztak bennük”

– zárta bejegyzését a miniszter.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)