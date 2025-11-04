Fejlesztés, tesztelés, adatrögzítés – ukrán szereplők a Tisza applikációjában

A Tisza Világ mobilapplikációjából kiszivárgott kétszázezer felhasználó között nemcsak magyar, hanem amerikai és ukrán felhasználók is vannak. A nyilvánosságra került listán ráadásul olyan fejlesztők nevei is szerepelnek, akik az ukrán PettersonApps nevű cégnél dolgoznak. A Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy ukrán közreműködők is részt vettek volna az alkalmazás fejlesztésében.

Mint írtuk, vasárnap újabb adatszivárogtatási botrány sújtotta a Tisza Pártot, miután feltörték a jelöltek kiválasztásához használt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazást. A kiszivárgott adatbázisból 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, köztük olyan nevek és lokációk is, amelyek ellentmondanak a párt korábbi hivatalos kommunikációjának.

A Mandiner értesülései szerint

a Tisza Világ mobiltelefonos alkalmazásának felhasználói között az ukrán Andrij Galeljuka is megtalálható, aki a LinkedIn-profilja alapján a PettersonApps nevű ukrán fejlesztőcégnél dolgozik.

Ez a tény alátámaszthatja, hogy a szakember részt vett a Tisza Világ tesztelésében vagy fejlesztésében.

A Tisza Párt, Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásának egyik felhasználója. Andrij Galeljuka LinkedIn-profilja alapján a PettersonApps nevű ukrán fejlesztőcégnél dolgozik (Forrás: Linkedln)

A nyilvánosságra került lista részletes információkat tartalmaz, amelyekből az is kiderül, hogy az alkalmazást már jóval a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt tesztelték. Lokáció alapján nemcsak Magyarországról, hanem Ukrajnából és az Egyesült Államokból is használták.

A lap szerint a tesztelési helyszínek ellentmondanak a Tisza Párt korábbi állításának. Magyar Péter határozottan tagadta, hogy az applikáció létrehozásában ukrán fejlesztők is közreműködtek.

Az október elején kiszivárgott adatok azonban mást mutatnak: a fájlok között az alkalmazás adminisztrátorainak adatai is megjelenhettek. Köztük van a szintén ukrán származású Miroslav Tokar, aki szintén a PettersonApps munkatársa, és LinkedIn-oldala szerint Ungvárról dolgozik.

A vállalat mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott, több mint száz alkalmazottat foglalkoztat, és nemzetközi megrendeléseket is teljesít. A szervezet célja, hogy robotikai és dróntechnológiai fejlesztésekkel támogassa az ukrán hadsereget.

A mostani szivárgás tehát nemcsak adatvédelmi, hanem politikai és biztonsági kérdéseket is felvet. Ha a Tisza Világ applikációján valóban ukrán fejlesztők is dolgoztak, az ismét ellentmond a párt korábbi nyilatkozatainak, és újabb kérdéseket vet fel a fejlesztés hátteréről, valamint az adatok kezeléséről.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt nemzeti meneten megrendezett ünnepségen az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)