Ez csak egy figyelmeztetés volt! – Elképesztő dolgot művelt a társasházzal a macska

Szerző: hirado.hu
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2025.11.04. 15:53

2025.11.04. 15:53

| Szerző: hirado.hu
Lebukott a piromániás macska! – ezzel a felütéssel posztolt Facebook-bejegyzést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyben beszámolt arról: tűz keletkezett szombaton Pécsett, egy tízemeletes ház egyik lakásában.

Az eset érdekessége, hogy a lakásban csak egy macska volt, így nem kizárt, hogy éppen az állat volt az, amely manccsal működésre bírta a tűzhelyet, rajta egy elektromos eszközzel” – írták. Hozzátették, tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség, a tűz magától kialudt.

Ugyanakkor emlékeztettek:

  • soha ne hagyjunk semmilyen tárgyat a tűzhelyen, még akkor sem, ha az nincs bekapcsolva;
  • a tűzhely környezetéből is távolítsunk el minden éghető anyagot.

A BM-nek sikerült megszólaltatnia „Piro-mancsot”, az „elkövetőt” is.

„Ez csak egy figyelmeztetés volt! Legközelebb, ha nincs kaja időben, csinálok magamnak, a tűzhelyet már be tudom kapcsolni…” – „figyelmeztetett” Piro-mancs.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

lakástűzmacska Magyarország

