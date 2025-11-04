A Tisza Párt mindenki számára veszélyt jelent – figyelmeztet Rétvári Bence

A Tisza Párt mindenki számára veszélyt jelent, elképzeléseikkel mindenki rosszul járna – hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

Rétvári Bence a kormánypártok országjárásának XXII. kerületi állomásán, a fórum előtt újságíróknak arról beszélt: ugyanakkor a multik és Brüsszel elégedett lehetne, hiszen

az a pénz, amit elvennének az emberektől, az részben a multik zsebébe vándorolna, részben pedig az ukrajnai háborút támogatná anyagilag is.

Az államtitkár kiemelte: fontos, hogy ez mindenki számára tiszta legyen, ezért folytatnak a nemzeti konzultáció mellett országjárást is.

Nekünk 15 éve az emberek a szövetségeseink, az ő szavazataik segítettek abban, hogy Magyarország függetlenségét megvédjük, és így a magyar emberek jólétét is szolgálni tudjuk – emelte ki Rétvári Bence.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)