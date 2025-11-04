A kormány további 40 milliárd forintot fordít egészségügyi fejlesztésekre – jelentette be Takács Péter

A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn Kalocsán.

Takács Péter a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyén egy új CT-berendezés átadásán arról beszélt, hogy az orvosszakma részéről az utóbbi időben jelentősen nőtt az igény a képalkotó diagnosztikára.

Egyre több diagnosztika, egyre jobb minőségben: ezt várja el az orvosszakma, de ezt várják el a betegek is, és ennek próbál a kormány megfelelni – fűzte hozzá az államtitkár.

Mint elhangzott, a kalocsai fejlesztés a magyar kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22,6 milliárd forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programjának része, amely 30 CT- és 11 MR-berendezés beszerzését biztosítja országszerte. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány azonnali 7,6 milliárd forintot biztosított a kórházaknak és szakrendelőknek a képalkotó diagnosztikai várólista csökkentésre, és majdnem 20 milliárd forintból azokat a német pontértékeket is rendezték, amelyek elmaradásban voltak a képalkotó vizsgálatok terén.

Felidézte, hogy az elmúlt 15 évben 91 kórházat és számtalan szakrendelőt újítottak fel, míg a Magyar falu program keretében 625 háziorvosi rendelő újulhatott meg és több mint 1100 mentőautót szereztek be.

Az egészségügyben a munkának azonban soha sincs vége, és mindig van új kihívás is, amire reagálni kell – jelentette ki. Emlékeztetett a néhány évvel ezelőtti Covid-világjárványra, melynek során, mint mondta, a magyar egészségügyi dolgozók és a magyar ellátórendszer szervezetten és kiválóan helytállt

Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója arról beszélt, hogy a Szent Kereszt Kórház CT-laborjában most nem csupán egy új gép áll. Az új berendezés a biztonságosabb, a pontosabb és az emberibb gyógyítás szimbóluma is egyben – fogalmazott. Az új CT berendezéssel nem egyszerűen lecserélik a régit, hanem új szintre emelik a diagnosztikát – mondta. Hangsúlyozta, hogy ez a berendezés a legmodernebb technológiai szintet képviseli.

Mint elhangzott: az új CT vizsgálórendszere egyetlen másodperc alatt háromszor fordul körbe, így a vizsgálat ideje akár 10 másodperc alá csökkenthető. A mesterséges intelligenciával támogatott képrekonstrukció pedig élesebb, kontrasztosabb, pontosabb képet ad. „Ezek nem csak technikai adatok, ez életminőséget, biztonságot és időt jelentenek a betegeknek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a sürgősségi ellátásban ez percekben mérhető különbség. A kalocsai kórházban eddig évente 3500 CT-vizsgálat történt, az új berendezés bevezetésével ez a szám jelentősen növekedhet – emelte ki.

Font Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője reményét fejezte ki, hogy a most átadott új CT-berendezés hatására a kalocsai kórház leépítésével vagy bezárásával kapcsolatos negatív hangulat eloszlik, és a kórház D-épületegyüttesének korábban elmaradt energetikai felújítása is hamarosan megtörténhet. Mint mondta: „a magyar kormány nem hagyja cserben a kalocsaiakat és a Kalocsa környéki településeken élőket sem, ez a beruházás is ezt bizonyítja”.

Körmendy Szabolcs, a kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyvezetője azt emelte ki, hogy a helyi betegellátásban dolgozók mindannyian a tudásuk legjavát próbálják nyújtani ahhoz, hogy a kalocsai betegek meggyógyuljanak, egészségesebb életminőséghez jussanak és az orvosoknak nagy segítség ez a világszínvonalúnak is tekinthető diagnosztikai eszköz.

„A berendezéssel nemcsak egy új eszközt, hanem Kalocsa és a kórház reményt is kapott” – tette hozzá.

Az ünnepség végén az ország egyik legfejlettebb, 128 szeletes, új CT-berendezését Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita áldotta meg.

Kiemelt kép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Siófoki Kórház-Rendelõintézethez tartozó orvos- és nõvérszálló felújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Siófokon 2025. augusztus 26-án. MTI/Vasvári Tamás.