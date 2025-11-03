Zivatarokkal és esős idővel érkezik meg a november

Kép forrása: met.hu

A Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol – elsősorban a Bakonyban – viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13, 14 fok körül alakul.

Kép forrása: met.hu

De az északi, északkeleti határ mentén ennél néhány fokkal alacsonyabb, a keleti határvidéken több fokkal magasabb értékek is lehetnek.

Hajnalra nagyrészt kiderül az ég, keleten viszont maradhatnak felhős tájak, emellett a szélcsendes részeken foltokban pára, köd képződhet. Egyre inkább megszűnik a csapadék, hajnalra legfeljebb elvétve lehet kisebb eső, zápor keleten. Az északnyugati szél mérséklődik, helyenként szélcsend is lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul, a felhős területeken lesz enyhébb az idő.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán