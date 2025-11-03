Vandálok szétverték Manófalvát Budakalászon, az alkotó nem építi újra

Vasárnap reggelre vandálok pusztították el Budakalász népszerű látványosságát, Manófalvát – számolt be róla egy helyi blogger a közösségi médiában. A beszámoló szerint a manóházakat, hidakat, ajtókat és padokat mind darabokra törték.
„Ott, ahol tegnap még gyerekek nevettek, ma csak törmelék maradt” – írták a Budakalász Blogol Facebook-csoportban.
A különleges erdei installációt alig néhány napja építette újjá alkotója, Kánya Tamás, aki három hétig dolgozott rajta. „Minden természetes anyagból készült, a tavalyinak a duplája volt” – mondta a Blikknek.
Kánya Tamás három héten át dolgozott az új Manófalván, amely a közösségi alkotás és a természet harmóniájának szimbólumává vált. A helyiek és a látogatók döbbenten állnak az eset előtt, sokan a közösségi oldalakon fejezték ki felháborodásukat és szomorúságukat.
Kiemelt kép forrása: Szandi K. Hné/Facebook