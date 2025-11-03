Vandálok szétverték Manófalvát Budakalászon, az alkotó nem építi újra

Vasárnap reggelre teljesen lerombolták a budakalászi Manófalvát. Az ártéri erdőben újraépített, népszerű installációból csak törmelék maradt. Az alkotó, Kánya Tamás megtörten nyilatkozott a miután háromhétnyi munkáját vandálok semmisítették meg.

Vasárnap reggelre vandálok pusztították el Budakalász népszerű látványosságát, Manófalvát – számolt be róla egy helyi blogger a közösségi médiában. A beszámoló szerint a manóházakat, hidakat, ajtókat és padokat mind darabokra törték.

„Ott, ahol tegnap még gyerekek nevettek, ma csak törmelék maradt” – írták a Budakalász Blogol Facebook-csoportban.

A különleges erdei installációt alig néhány napja építette újjá alkotója, Kánya Tamás, aki három hétig dolgozott rajta. „Minden természetes anyagból készült, a tavalyinak a duplája volt” – mondta a Blikknek.

Kánya Tamás három héten át dolgozott az új Manófalván, amely a közösségi alkotás és a természet harmóniájának szimbólumává vált. A helyiek és a látogatók döbbenten állnak az eset előtt, sokan a közösségi oldalakon fejezték ki felháborodásukat és szomorúságukat.

Kiemelt kép forrása: Szandi K. Hné/Facebook