Vádat emelt Iványi Gábor és társai ellen a Fővárosi Nyomozó Ügyészség

Mint írták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folytatott nyomozásban a hatóság tagjai 2022. február 21-én Budapesten, egy egyesület központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást, lefoglalást végeztek. A pénzügyőrök tájékoztatása ellenére – hogy az eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen –, Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.
Hozzátették: a tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében.
A vádirat szerint Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék
– írták. Hozzátették: ez az erőszakos magatartás akadályozta a pénzügyőröket a jogszerű eljárásukban, de a kutatást nem tudta meghiúsítani.
A KNYF kiemelte:
az alapügyben az eredményes kutatás során beszerzett bizonyítékok megerősítették a költségvetési csalás gyanúját, így a bíróság később elrendelte az egyesület közszereplőnek nem minősülő egyik gazdasági vezetőjének letartóztatását.
Tudatták: hétfőn a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Iványi Gábor esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette miatt.
Kiemelt kép: Iványi Gábor metodista lelkész imádkozik, mellette Daróczi Ágnes, a Phralipe Független Cigány Szervezet alelnöke áll a holokauszt roma áldozatainak emléknapján tartott megemlékezésen Budapesten, a IX. kerületi Nehru parton lévő romaholokauszt-emlékműnél (MTI Fotó: Soós Lajos)