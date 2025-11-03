Országos gyros-razziát indít az NKFH

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben – közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gyrososok most fokozott hatósági figyelmet kapnak. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – közölte az NKFH.

Mint kiemelték, az NKFH ezért országos ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, a gyrost árusító vendéglátóegységek megfelelnek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak.

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolásását és nyársra húzását.

A vizsgálatok érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

Kiemelt kép: MTI/MTVA