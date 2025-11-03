Orbán Viktor: Súlyos adatszivárgási botrány a Tiszánál, 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ukrán kézbe. Elrendeltem az ügy azonnali kivizsgálását!

Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek – mondta a kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Mint azt a hirado.hu hírül adta, vasárnap újabb adatszivárogtatási botrányba keveredett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, miután feltörték a jelöltek kiválasztásához használt Tisza Világ applikációt, a 200 ezer felhasználó adatait pedig feltöltötték a Prohardver számítástechnikai magazin fórumára.

A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondja:

„Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre.

Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.

Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)