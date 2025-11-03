Orbán Balázs: Magyar Péter bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában

A Tisza Világ nevű applikáció összes felhasználójának adatát átadták az ukránoknak, és mindössze három hónap alatt két rendkívül súlyos adatszivárgási botrányt is okoztak – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs ezt írta posztjában: A Tisza Világ applikáció elindulását Magyar Péter a Kötcsén tartott beszédében jelentette be. Az applikáció 2025. szeptember 9-től vált elérhetővé a felhasználók számára. Az applikációt letöltők a személyes adataikat (név, lakcím, e-mail-cím, választókerület) is megadták a regisztráció során, és ezek azóta több alkalommal is nyilvánosságra kerültek. Először egy október 6-án megjelent cikkben számoltak be arról, hogy 20 ezer felhasználó személyes adatai kerültek fel az internetre. Ezek között szerepeltek a Tisza Párt projektmenedzserei, illetve Tisza -sziget alapítói, valamint a Tisza Világ applikáció adminisztrátorai is – köztük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és az applikáció fejlesztésének koordinátora –, továbbá egy Miroszlav Tokar nevű ukrán férfi adatai is. Tokar a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégnél tevékenykedett webfejlesztőként, amely a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint kulcsszerepet töltött be a Tisza Világ fejlesztésében. A botrányt követően Miroszlav Tokar törölte magát a közösségi oldalakról, és nem reagált a sajtómegkeresésekre.

Magyar Péter a botrány kirobbanása napján még tagadta, hogy szivárgás történt. Szokásához híven támadta a baloldali médiát is, amiért beszámoltak az ügyről: „Most pedig ugyanők (a baloldali sajtó) teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni.”

A botrány második napján már beismerte, hogy szivárgás történt: a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. A felhasználóknak szintén küldtek egy beismerő levelet az adatszivárgásról a Tisza Világ applikáción keresztül.

A Tisza Párt azt is állította, hogy a szivárogtatásért a titkosszolgálat önkéntesként beépült embere a felelős, akit állítólag szeptember 12-én már elbocsátottak. Ez azonban nem lehet igaz, ugyanis a kiszivárogtatott adatbázisban október 1-jén megadott adatok is szerepeltek. Időközben az is kiderült, hogy az applikációt fejlesztő PettersonApps vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Zelenszkij ukrán elnök támogatójának vallja magát, továbbá tagja a Defence Robotics UA nevű nonprofit civil szervezet felügyelőbizottságának, amely azért jött létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Ezt követően november 2-án számoltak be arról, hogy összesen 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki a Tisza Világ applikáción keresztül.

Az adatokat tartalmazó lista alapján kiderült, hogy a Tisza Világot a megjelenés előtt több ukrajnai régióban is tesztelték, de emellett párizsi, londoni és zágrábi kapcsolatok is találhatók az adatbázisban. Magyar Péter egy videóbejegyzésben tagadta, hogy ismét adatszivárgás történt volna, szerinte szervezett, külföldi hálózatok részvételével zajló titkosszolgálati akció miatt váltak ismét hozzáférhetővé a felhasználók adatai. A Tisza Párt vezetője előbb orosz hackereket emlegetett, majd a kormányt és személyesen Orbán Viktort okolta, végül meg nem nevezett külföldi hatalmakat vádolt a történtek miatt.

Jelenleg itt tart az ügy. Egyes részletek még tisztázásra várnak. A Tisza Párt ukrán adatszivárgási ügye azonban két dologra már most egyértelműen rámutat: Magyar Péter pártja valóban szoros ukrán kapcsolatokkal rendelkezik, rendszeresen kapnak támogatást ukrán oldalról.

A Tisza Párt applikációja mindössze három hónapig volt aktív, ezalatt két rendkívül súlyos adatszivárgás is történt.

Ha az emberek adatait így kezelik, és ilyen könnyedén átjátsszák egy idegen hatalomnak, vajon mit várhatnának tőlük a magyar emberek? Nem szabad engedni, hogy idegen érdekeket szolgálva még több kárt okozzanak!

– zárta bejegyzését a kormányfő politikai igazgatója.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)