Menczer Tamás: A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek

A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán hétfőn.

„Mondhatnánk, hogy a Tisza Párt egy digitális blöff, egy digitális vicc, de viccnek kicsit erős, hogy 200 ezer magyar ember adatai átkerültek a Tiszától az ukránokhoz” – áll a kormánypárti politikus bejegyzésében.

A kulcsszereplő – Magyar Péter mellett – az ukrán Miroslav Tokar, akinek a neve az első botránynál vált ismertté. Jó, ha mindenki megjegyzi ezt a nevet. Az első botránynál derült ki, hogy Tokar és a csapata készítette a Tisza-világ-applikációt, és Tokar adminisztrátorként is jelen van. Tokar egy olyan ukrán cégnek dolgozik, amelynek vezetője az ukrán hadsereggel is kapcsolatban van, együttműködik. És a botrány kirobbanása után Tokar eltűnt. Magyarországi lakcímén nem találják, a közösségi médiából letörölte magát. Csak Magyar Péter tudná megmondani, hogy Miroslav Tokar hol van. Ő meg hallgat és lapít – írta Menczer Tamás.

„Ez a képlet: Péternek Weber diktál. Webernek meg Zelenszkij és Ukrajna a legfontosabb. Weber diktál, Péter végrehajt. A magyar adatok már az ukránoknál. Ennyi. A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek. Ma sincsnek. Még mindig nincsenek. Állítólag majd lesznek. Mondta ezt Magyar Péter, aki eddig minden ígéretét betartotta. De komolyan, ki akarná a nevét adni ehhez a botránysorozathoz? Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi fegyverviselése, sorozás Ukrajnáért, adatszivárgás, Magyar Péter. Botrány botrány hátán”

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Mindeközben Budakörnyékére újabb 2 milliárd forint érkezik fejlesztésre. „Holnap este hétkor fórumot tartunk Solymáron. 1400 solymári nyomatékosította aláírásával, hogy szeretnének a gyerekeknek egy sportpályát, mert a korábbi sportolási lehetőség megszűnt. Köszönöm nekik!” – írta Menczer Tamás.

A beruházáshoz 200 millió forintra van szükség. „Holnap este a művelődési házban beszámolok a lehetőségekről és az elvégzett munkáról. Mindenkit várok szeretettel!” – tette hozzá.

