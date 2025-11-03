Megvan, kit indítana Zuglóban a Fidesz a jövő évi választáson

Csatatér lehet a körzetből, miután Hadházy Ákos mellett lehet DK-s és tiszás jelölt is. A jelenleg a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójában tevékenykedő Radics Bélát indítaná a kormánypárt jövőre a zuglói választókerületben.

Bár Budapesten alapvetően az ellenzék esélyei a jobbak, ebből a körzetből mégis csatatér lehet, miután a botrányairól elhíresült, jelenleg is a városrészt képviselő (?) Hadházy Ákos úgy indulna újra a posztért, hogy kiszivárgott hírek szerint a Tisza Bódis Krisztát, míg a DK Komáromi Zoltán háziorvost indítaná – írja a Mandiner. Nem kizárt az sem, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is startvonalhoz áll egyéni jelölttel – ez így mind növeli a Fidesz jelöltjének esélyeit.

Mindez egyúttal

kiélezett, az átlagosnál konfliktusosabb helyi kampányt vetít előre.

Érdemes megjegyezni: Magyar Péter szeptember 30-ára ígérte, hogy bemutatja, kik közül választhat a Tisza közössége egyéni jelölteket, ám ez elmaradt.

Kiemelt kép: Radics Béla (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)