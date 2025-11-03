Megvan a Tisza-recept: így csapd be magyarok százezreit! - írta Szentkirályi Alexandra

Íme, a Tisza-recept: Add ukrán kezekbe minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Véletlenül se figyelj arra, hogy az adatokat biztonságosan kezeljék. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent - írta a közösségi oldalra feltöltött videóhoz Szentkirályi Alexandra.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője ezt írta bejegyzésében: „Emlékeztek még? A Tisza Világ alkalmazást készítő ukrán cég, a PettersonApps egyik fejlesztője is ott volt azon a berlini konferencián, ahol Radnai Márk, a TISZA alelnöke. Sőt, a TISZA alkalmazásából korábban kiszivárgott 20.000 felhasználó között legutóbb adminként szerepelt egy ukrán programozó, Myroslav Tokar. Mostanra pedig már senki nem úszta meg: robbant a bomba, mind a 200.000 regisztrált adata napvilágra került. Hogyan csapd be magyarok százezreit? Íme a TISZA-recept: Add ukrán kezekbe minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Véletlenül se figyelj arra, hogy az adatokat biztonságosan kezeljék. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent. Már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék. Péter, vállald a felelősséget!” – zárta posztját Szentkirályi Alexandra. Emlékeztek még? A Tisza Világ alkalmazást készítő ukrán cég, a PettersonApps egyik fejlesztője is ott volt azon a… Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2025. november 3., hétfő Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Súlyos adatszivárgási botrány a Tiszánál, 200 ezer honfitársunk személyes adatai kerültek ukrán kézbe. Elrendeltem az ügy azonnali kivizsgálását! Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje – MTI/Bodnár Boglárka