Műsorújság
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Megvan a Tisza-recept: így csapd be magyarok százezreit! - írta Szentkirályi Alexandra

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.03. 17:27

Íme, a Tisza-recept: Add ukrán kezekbe minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Véletlenül se figyelj arra, hogy az adatokat biztonságosan kezeljék. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent - írta a közösségi oldalra feltöltött videóhoz Szentkirályi Alexandra.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője ezt írta bejegyzésében:

„Emlékeztek még? A Tisza Világ alkalmazást készítő ukrán cég, a PettersonApps egyik fejlesztője is ott volt azon a berlini konferencián, ahol Radnai Márk, a TISZA alelnöke. Sőt, a TISZA alkalmazásából korábban kiszivárgott 20.000 felhasználó között legutóbb adminként szerepelt egy ukrán programozó, Myroslav Tokar. Mostanra pedig már senki nem úszta meg: robbant a bomba, mind a 200.000 regisztrált adata napvilágra került.

Hogyan csapd be magyarok százezreit?  Íme a TISZA-recept: Add ukrán kezekbe minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Véletlenül se figyelj arra, hogy az adatokat biztonságosan kezeljék. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent. Már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék.

Péter, vállald a felelősséget!” – zárta posztját Szentkirályi Alexandra.

Emlékeztek még?

A Tisza Világ alkalmazást készítő ukrán cég, a PettersonApps egyik fejlesztője is ott volt azon a…

Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2025. november 3., hétfő

 

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje – MTI/Bodnár Boglárka

Tisza PártTisza Párt-adatszivárgás Magyar PéterSzentkirályi Alexandra Magyarország

