Lázár János bejelentette: törvénymódosítást kezdeményeznek a Strabag-ügy miatt

„Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – közölte Lázár János.

„A Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között” – tette hozzá. Kiemelte: „Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.”