Lakástüzekben halt meg két ember Budapesten és Domaszéken

Mukics Dániel tájékoztatása szerint vasárnap kora este Csongrád-Csanád vármegyében, egy domaszéki tanyán egy háromszáz négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett, a teteje beszakadt.
A helyszínre öt járművel vonuló tűzoltók oltás közben találták meg az ott lakó idős nő összeégett holttestét. Nem zárható ki, hogy a tüzet egy kegyeleti gyertya okozta
– tette hozzá.
Szintén vasárnap késő este Budapest XX. kerületében, egy Szegfű utcai nyolcvan négyzetméteres családi ház előszobájában egy szekrény és egy elektromos óra égett.
A fővárosi tűzoltók kiérkezése előtt egy szabadnapos rendőr egy férfit kimentett az épületből.
Egy idős nőt oltás közben a tűzoltók vittek ki az épületből, az ő életét azonban nem lehetett megmenteni.
Mindkét tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárásban tárják fel – tette hozzá a szóvivő.
Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a tragédiával végződő lakástüzek megelőzésének legjobb módja egy füstérzékelő beszerzése. A szoba közepén a plafonra helyezett füstérzékelő azonnal, már a tűz keletkezésekor észleli a felszálló füstöt, így még van idő cselekedni, a tüzet eloltani, vagy kimenekülni az épületből – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTI/Mihádák Zoltán)