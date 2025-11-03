Hiába a balos fanyalgás, az Otthon Start Program kirobbanó állapotban van - jelentette ki Panyi Miklós

A számok magukért beszélnek, a szőlő tehát akkor is édes, ha nekik ki van adva, hogy az csakis savanyú lehet - írta közösségi oldalán a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós azt írta bejegyzésében:

„Fanyalog a balos média, hiába az Otthon Start, csalódást keltőek a szeptemberi hitelezési számok, a program el se indult, már kifulladt, kipukkadt – mondják. 👉 Nézzük meg a valóságot, ha már képtelenek arra, hogy visszanézzék az elmúlt héten a Bankszövetséggel közösen elmondottakat, esetleg a bankok által tett nyilatkozatokat, vagy kísérletet tegyenek arra, hogy statisztikai adatokat megfelelően értelmezzenek.

Először is: Az általuk idézett „csalódást keltő” statisztika kizárólag a már folyósított kölcsönöket tartalmazza a program indulását követő első hónapban. De a szeptemberi adatokban a program hatása csak kis mértékben érzékelhető, mivel abban kevesebb mint 1000 otthon startos folyósított hitel szerepel. Ez normális, tekintettel arra, hogy a hitelek átfutási ideje 30 nap, ezért a szeptemberi hiteligénylések utáni már jóváhagyott és folyósított hitelekre vonatkozó adatok nem a szeptemberi, hanem az októberi hónap statisztikáiban fognak megjelenni…

Ennek ellenére is, már több száz hitelszerződés révbe ért: a program hatása ezért már a szeptemberi adatokban is érzékelhető!

Nőtt a teljes folyósított hitelösszeg. Több tízmilliárd forinttal emelkedett az államilag kamattámogatott lakáshitelek volumene. Nőtt a hiteleken belül az államilag támogatott hitelek aránya is.

Ha mindez nem lenne elég, emlékeztetőül:

🔹Naponta átlagosan ezer megkeresés érkezik a bankokhoz a FIX 3%-os hitel kapcsán.

🔹Ma a bankoknál a hiteligénylések mintegy 70%-a otthon startos.

🔹Az első másfél hónapban több mint 15 ezer hiteligénylés indult el, ezek közül több mint 3000-et – főként október elején – már folyósítottak is a bankok.

🔹Az őszi hónapokban ezért ingatlanpiaci tranzakciós és hitelkihelyezési csúcsok dőlnek meg.

🔹Budapesten az elsőlakás-vásárlók aránya háromszorosára nőtt. Mivel az ingatlanbefektetők visszahúzódtak, csökkent a kereslet – ez pedig nem rossz, hanem jó hír az első lakásvásárlók számára.

🔹Vidéken soha nem látott kereslet tapasztalható – 15 éves csúcson van az érdeklődés a vidéki ingatlanok iránt.

🔹Az Otthon Start Program az első hat hétben több mint 50 ezer embert mozgatott meg.

🔹Elindult az albérletárak csökkenése, miközben élénkül az építőipar.

A program iránti kereslet rendkívül magas, amit a rendelkezésre álló adatok egyértelműen alátámasztanak. A program már most több ezer fiatalnak nyújtott segítséget abban, hogy albérletből saját otthonba költözhessen” – zárta posztját az államtitkár.

Kiemelt kép: Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszerző fiatalok számára, hogy a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése – MTI/Illyés Tibor