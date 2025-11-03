Feltörték a Tisza Párt applikációját, 200 ezer ember adatai kerültek ki az internetre – Magyar Péter orosz hekkertámadásról beszél

Újabb adatszivárogtatási botrányba keveredett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, miután feltörték a jelöltek kiválasztásához használt Tisza Világ-applikációt, a 200 ezer felhasználó adatait pedig feltöltötték a Prohardver számítástechnikai magazin fórumára – értesült a Vadhajtások portál. A Tisza Párt elnöke szerint orosz hekkertámadás áll a háttérben.

A Vadhajtások megpróbált visszakeresni a Prohardverre mutató linkre, ez alapján arra jutottak, valóban megtörtént a szivárogtatás, azonban időközben már törölték annak tartalmát. Időközben a Redditen is megjelent egy bejegyzés arról, hogy 200 ezer tiszás aktivista adatait szivárogtatták ki, de ezt a bejegyzést azóta törölték a moderátorok.

A prohardveres linkre kattintva csak ez fogadja a felhasználót.

Ami árulkodó – írja a Vadhajtások –, hogy a törölt poszt alatt 19 komment található, és többen megtalálták magukat a legújabb, legbrutálisabb Tiszás adatbotrányban. Volt aki hivatalos emailben kereste a pártot, aki egyúttal arra is felszólította a bejegyzés létrehozóját, hogy a szóban forgó linket ne ossza meg.

A Vadhajtások szerint ebből lehet következtetni arra, hogy ismét milyen súlyos botrányba keveredett Magyar Péter pártja. A portálnak később sikerült rábukkannia a Prohardver a kép-tároló szerverében a tiszás adatbázisra. „Belenéztünk és a szemünk fenn is akadt. 200 ezer ember adata nyílt meg előttünk, mindazoké akik letöltötték a Tisza Applikációt.”

„Nevek, címek, telefonszámok ismét, és természetesen érzékeny adatok, GPS adatok”

– írta a Vadhajtások.

Magyar Péter oroszok hekkertámadásról beszél; korábban is szivárogtak ki adatok a Tisza Világból

Magyar Péter azt esetre reagálva vasárnap este azt írta a Facebook-oldalán, hogy már az indulás óta olyan „nemzetközi hekkerek” támadják a Tisza Világ applikációt, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. A Tisza Párt elnöke hétfőn 9.30-ra ígért részletes tájékoztatást az újabb támadásról.

Nem ez az első súlyos adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján, október elején ugyanígy súlyos adatszivárgási botrány ütötte fel a fejét a Tisza Világ-applikációval kapcsolatban. Múlt hónapban az Index írt arról, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén, ráadásul közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból. A feltöltött személyes adatok között megtalálhatók, az applikáció adminjainak, az egyes projektek tagjainak (project member), a Tisza szigetek regisztrálóinak (island creator), de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is – írja az Index. Időközben kiderült,

a PettersonApps vezérigazgatója egy Oleh Osztroverh nevű ukrán férfi, aki a Facebook profilja alapján Volodimir Zelenszkij támogatója.

Október végén pedig kiderült, a Tisza Párt több mint harmincezer szimpatizánsa hagyott fel a párt telefonos alkalmazásának aktív használatával az adatszivárgási botrányt követő időszakban. A Magyar Nemzet úgy értesült:

Magyar Péter és az alkalmazásért felelős alelnök, Radnai Márk között annyira kiéleződött a viszony, hogy már mások előtt is nyíltan veszekednek.

Továbbá emlékezetes, idén júniusban pedig nyilvánosságra került az a Discord-szerverre feltöltött lista, amelyben botrányosan becsmérlő kifejezésekkel minősítették a Tisza Pártba aktivistának jelentkezett szimpatizánsokat. Az Átlátszóhoz is eljutott megdöbbentő listából az derült ki, hogy a Tisza Pártban az alapadatokon kívül osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették a szimpatizánsokat. A szivárgást Magyar Péter orosz lejárató akciónak nevezve próbálta magyarázni a Facebookon, azonban

több érintett önkéntes megerősítette, hogy valós adatokról volt szó.

A júniusban közzétett listában az emberi méltóságot megsértő jelzőkkel listázták a szimpatizánsokat. A teljesség igénye nélkül, a következőkhöz hasonló megjegyzéseket ragasztották a jelentkezőkre:

„Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”

„Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”

„A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”

Magyar Péter hekkertámadást is emlegetett, de semmilyen konkrét bizonyítékot nem mutatott be, így valószínűsíthető, hogy a kiszivárgás a párt belső hibájára vezethető vissza.

Kiemelt kép: .Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)