A vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszernek köszönhetően többen és többet utaznak a MÁV-csoporttal - állapította meg a vezérigazgató

A vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszernek köszönhetően többen és többet utaznak a MÁV-csoporttal, mint korábban – írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

„Az időarányos adatok alapján már most kijelenthető, hogy a közlekedési társaságunk által lebonyolított utazások száma az idei évben nemcsak eléri, de meg is haladja az 1 milliárdot. Ez a pandémia előtti utazásszámokhoz képest is rekord” – fogalmazott a vezérigazgató.

Kifejtette, az utasok túlnyomó többsége bérlettel utazik, nem jeggyel, ami nehezíti a pontos utasszámok felmérését.

Megjegyezte, ez nem MÁV-sajátosság, hiszen a BKK-nál is az utasok többsége bérlettel utazik, és a fővárosi utasszámokat mégsem kérdőjelezi meg senki.

A bérletek utazásokra és utasokra történő átváltása megfelel a nemzetközi sztenderdeknek, és ez a módszertan ma szigorúbb, mint a korábbi években alkalmazott hazai számítás volt. Vitézy Dávidnak tehát igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a korábbi és a mostani utazásszámokat nem lehet pontosan összevetni egymással – mutatott rá Hegyi Zsolt az utasszámokkal kapcsolatban kialakult vitára utalva.

Ismertette, hogy korábban még 52 utazásként számoltak el egy – például Budapest-Vác – bérletet, most azonban egy diák országbérletre csak 26, egy teljes árú felnőtt országbérletre pedig 30 vasúti utazást számolnak el, tehát kevesebbet, mint korábban.

Megjegyezte, hogy a havonta ma már közel 1 millió darabszámban eladott bérletállományon belül folyamatosan növekszik az országbérletek aránya.

Ma már minden harmadik eladott bérletük országbérlet. Ez is arra utal, hogy egyre többen már nemcsak a napi ingázáshoz, hanem a kikapcsolódáshoz, kiránduláshoz is a MÁV-csoportot veszik igénybe az egyedi közlekedési módok helyett

– írta Hegyi Zsolt.

Ezt a szén-dioxid felhasználással kapcsolatos adatok is visszaigazolják, az utazók 18 százaléka autóról közösségi közlekedésre váltott, amely éves szinten akkora energiamegtakarítást jelent, mint Debrecen, Tatabánya, és Székesfehérvár teljes lakossági távfűtése. A rekordmértékű utazás- és utasszámnövekmény mintegy 60 százaléka pedig valóban a vasútnál jelentkezik – hívta fel bejegyzésében a figyelmet a vezérigazgató.

A MÁV csoportnak most nem az a kihívás, hogy tele legyenek a vonatok, hanem az, hogy minden utazási igényhez megfelelő mennyiségű és minőségű kocsit tudjon kiállítani. Ezt a törekvésüket nehezítik a Dunakeszi Járműjavító körüli problémák, ezért döntöttek úgy, hogy az objektív felelősség alapján november 1-jétől minden olyan utazás után automatikusan visszafizetik a helyjegy árát, amely nem az előre vállalt kocsiösszeállítás szerint teljesült – tette hozzá Hegyi Zsolt.

Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)