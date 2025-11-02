Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért? - tette fel a kérdést Menczer Tamás

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.02. 15:01

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Öt pont és mindent érteni fogsz - írja közösségi oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás ezt írja bejegyzésében:
„1. A Tisza a Néppárthoz tartozik.
2. Ursula és Weber megmondta, hogy “Európa harcban áll.”
3. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.
4. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, “berántunk mindenkit.”
5. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza csak végrehajt.

Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért?

Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen! Csak a béke! Csak a Fidesz!” – zárja posztját a kommunikációs igazgató.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép Menczer Tamás Facebook-oldaláról származik

orosz–ukrán háborúTisza PártUkrajna uniós tagsága Menczer Tamás Európai Néppárt Magyarország

Ajánljuk még

 