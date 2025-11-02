Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért? - tette fel a kérdést Menczer Tamás

Menczer Tamás ezt írja bejegyzésében:

„1. A Tisza a Néppárthoz tartozik.

2. Ursula és Weber megmondta, hogy “Európa harcban áll.”

3. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.

4. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, “berántunk mindenkit.”

5. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza csak végrehajt.

Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért?