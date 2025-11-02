Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért? - tette fel a kérdést Menczer Tamás

Menczer Tamás ezt írja bejegyzésében:
„1. A Tisza a Néppárthoz tartozik.
2. Ursula és Weber megmondta, hogy “Európa harcban áll.”
3. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.
4. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, “berántunk mindenkit.”
5. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza csak végrehajt.
Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért?
Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen! Csak a béke! Csak a Fidesz!” – zárja posztját a kommunikációs igazgató.
A kiemelt kép Menczer Tamás Facebook-oldaláról származik