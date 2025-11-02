Műsorújság
Olyan ember szeretne etikai kódexet, aki elárulta a családját és saját közösségét - figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.02. 13:14

| Szerző: hirado.hu
Magyar Péter súlyosan megsérti az összes értéket, amelyekre a közéletnek épülnie kell - írta közösségi oldalán a fővárosi Fidesz-frakció vezetője.

Szentkirályi Alexandra ezt írta bejegyzésében:  „Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét. Magyar Péter súlyosan megsérti az összes értéket, amelyekre a közéletnek épülnie kell. Aki a bizalmat, a hűséget és a tisztességet folyamatosan lábbal tiporja, az ne beszéljen etikai követelményekről.

Ha egy kicsit is komolyan venné saját szavait, már nem lenne a közéletben. Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója”

– zárta posztját a politikus.

A kiemelt kép Szentkirályi Alexandra Facebook-oldaláról származik

